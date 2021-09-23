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Два способа превратить Солнце в огромный двигатель

Два способа превратить Солнце в огромный двигатель

Физик предложил превратить Солнце в гигантский двигатель и путешествовать по космосу всей Солнечной системой.

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Александр Иванов
Обычный плагиат!!
Сергей Ковалев
для начала разобраться бы с физикой движения вселенной и солнечной галактики в ней. а если она вдруг ещё и разумна, как нам напоминают разные адепты, то нехило было бы оценить уровень её разума, если это вообще возможно. а там придётся договариваться, если это опять же возможно... шутка с долей шутки.
Юрий Пережогин
Бред, помноженный на бескооненость! Мечты моськи - обуздать слона! Вся психиатрия в слезах, ибо пациент неизлечим.

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