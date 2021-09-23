Два способа превратить Солнце в огромный двигатель

Новости наукиДва способа превратить Солнце в огромный двигатель Физик предложил превратить Солнце в гигантский двигатель и путешествовать по космосу всей Солнечной системой.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ИвановОбычный плагиат!!СКСергей Ковалевдля начала разобраться бы с физикой движения вселенной и солнечной галактики в ней. а если она вдруг ещё и разумна, как нам напоминают разные адепты, то нехило было бы оценить уровень её разума, если это вообще возможно. а там придётся договариваться, если это опять же возможно... шутка с долей шутки.Юрий ПережогинБред, помноженный на бескооненость! Мечты моськи - обуздать слона! Вся психиатрия в слезах, ибо пациент неизлечим.Комментировать
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