Трамп сообщил, что Путин желает разрешения украинского конфликта

Президент США поддержал идею сделки по Украине и высоко оценил телефонный разговор с российским лидером Дональд Трамп согласился с тем, что Владимир Путин стремится к достижению мира на Украине, пишет РИА Новости.
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