Audi представила новую версию своего эталонного «заряженного» универсала

Внешность нового Audi A6 Avant претерпела заметные изменения. Обновлённая передняя часть с переработанной решёткой радиатора и модернизированной светотехникой придает автомобилю более агрессивный и современный вид.
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