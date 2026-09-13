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Русская весна

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Премьер Малайзии рассказал, чем его удивил Трамп

Премьер Малайзии рассказал, чем его удивил Трамп

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что его удивило терпение, с которым президент США Дональд Трамп выслушал его резкие, но вежливо высказанные замечания во время личной беседы.

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