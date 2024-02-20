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Пентагон рекомендовал Украине выбрать города для удержания без помощи США

Пентагон рекомендовал Украине выбрать города для удержания без помощи США

Без помощи США Украине придется определяться, какие территории она сможет удерживать с той поддержкой, какую партнеры способны ей, заявила на 20 февраля заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, который транслировался в аккаунте ведомства в соцсети Х.

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