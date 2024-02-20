Пентагон рекомендовал Украине выбрать города для удержания без помощи США

Без помощи США Украине придется определяться, какие территории она сможет удерживать с той поддержкой, какую партнеры способны ей, заявила на 20 февраля заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, который транслировался в аккаунте ведомства в соцсети Х.