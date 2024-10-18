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Царьград

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Пранкер Сорян: уехавшему из России Галкину* поставили ультиматум в США

Пранкер Сорян: уехавшему из России Галкину* поставили ультиматум в США

Покровители комика потребовали от того открыто транслировать русофобию, пригрозив запретом выступать на Западе.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Бежал спешно данный бедолага с &quot;Грязи&quot; , а ,вот, в &quot;князи&quot; он , похоже, там так и не попал... И там &quot;зеро&quot; он, и у себя он стал тут тварью...Ах &quot;бедный Йорик&quot;, как про него Шекспир сказал б...
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