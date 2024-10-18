Пранкер Сорян: уехавшему из России Галкину* поставили ультиматум в США

Влад Владимиров

Бежал спешно данный бедолага с "Грязи" , а ,вот, в "князи" он , похоже, там так и не попал... И там "зеро" он, и у себя он стал тут тварью...Ах "бедный Йорик", как про него Шекспир сказал б...