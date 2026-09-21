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Царьград

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Топливная лихорадка продолжается? Контейнерные заправки могут узаконить - где заправиться в Петербурге 21 сентября

Топливная лихорадка продолжается? Контейнерные заправки могут узаконить - где заправиться в Петербурге 21 сентября

На АЗС города продолжают действовать жёсткие лимиты. Однако очереди к колонкам существенно сократились.

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