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Уже не в оккупации: российские войска освободили промзону в Авдеевке

Уже не в оккупации: российские войска освободили промзону в Авдеевке

Уже не в оккупации: российские войска освободили промзону в Авдеевке Ирэн ОрлонскаяНа территории, рядом с железнодорожной станцией «Ясиноватая 2», удалось успешно освободить Авдеевскую промзону, которая находилась под оккупацией противника в течение восьми лет.

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