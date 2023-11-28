Уже не в оккупации: российские войска освободили промзону в Авдеевке Ирэн ОрлонскаяНа территории, рядом с железнодорожной станцией «Ясиноватая 2», удалось успешно освободить Авдеевскую промзону, которая находилась под оккупацией противника в течение восьми лет.