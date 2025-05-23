Шарий: Портнов перед смертью был в Киеве, где встречался с Ермаком и Зеленским

Блогер Анатолий Шарий заявил, что украинский юрист Андрей Портнов, которого 21 мая застрелили в Испании, в минувшие выходные ездил в Киев, где провел встречу с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком.
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