⚠️«Оранжевый» уровень погодной опасности продолжает действовать в Волгоградской области из-за суховея Также в регионе объявлен «желтый» уровень из-за высокой пожароопасности, грозы и сильного ветра.
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⚠️«Оранжевый» уровень погодной опасности продолжает действовать в Волгоградской области из-за суховея Также в регионе объявлен «желтый» уровень из-за высокой пожароопасности, грозы и сильного ветра.
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