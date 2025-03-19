"Первые святители Крыма". Священномученики Херсонесские. Православный календарь на 20 марта

20 марта в 2025 году приходится на третий четверг Великого поста. Согласно церковному Уставу, сегодня на трапезе благословляется сухоядение – неварёная постная пища без растительного масла (послабления в посте возможны, однако воцерковленным людям важно согласовывать их со своим духовником).
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