"Первые святители Крыма". Священномученики Херсонесские. Православный календарь на 20 марта

20 марта в 2025 году приходится на третий четверг Великого поста. Согласно церковному Уставу, сегодня на трапезе благословляется сухоядение – неварёная постная пища без растительного масла (послабления в посте возможны, однако воцерковленным людям важно согласовывать их со своим духовником).