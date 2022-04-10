Брюссель вторит Вашингтону устами своего главного дипломата. Так депутат Госдумы Леонид Слуцкий оценил слова Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который заявил, что противостояние с Россией Украина должна выиграть «на поле боя».
Слуцкий оценил слова Борреля о «победе» Украины «на поле боя»
Комментарии
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Елена Зеличенок
Правильно он сказал,только чуть чуть ошибся-не Украина должна выиграть на поле боя,а Россия.А мы разве не этого хотим?,Он дипломат, и естетственно должен соблюдать политес.Но он прав....все решится ,когда Россия победит.
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3 г.
Валентин Щербаков
Так может быть надо провести первые предупреждения "Калибром" по государствам, представители которых призывают к войне с РОССИЕЙ.
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3 г.
Елена Зеличенок
Так козлы только этого и ждут,чтобы наброситься на нас.А воевать и с НАТО и с Украиной одновременно тяжеловато сейчас.С украми разберемся, а там будем посмотреть
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3 г.
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