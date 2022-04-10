Слуцкий оценил слова Борреля о «победе» Украины «на поле боя»

Елена Зеличенок Правильно он сказал,только чуть чуть ошибся-не Украина должна выиграть на поле боя,а Россия.А мы разве не этого хотим?,Он дипломат, и естетственно должен соблюдать политес.Но он прав....все решится ,когда Россия победит.

Валентин Щербаков Так может быть надо провести первые предупреждения "Калибром" по государствам, представители которых призывают к войне с РОССИЕЙ.