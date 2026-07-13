UPI: в Шотландии спасли лисенка, голова которого застряла в пластиковой бутылке

В Шотландии спасли лисенка, голова которого застряла в пластиковой бутылке, пишет UPI. Спасатели пришли на помощь лисенку, который как минимум два дня бродил по одному из районов Глазго с пластиковой бутылкой на голове.
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