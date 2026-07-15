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Исраэль Адесанья: «Если Конор решит вернуться, Чендлер будет единственным соперником»

Исраэль Адесанья сказал, кто может стать следующим соперником Конора Макгрегора в UFC . «Думаю, если он решит вернуться, Чендлер будет единственным соперником», – сказал Адесанья.

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