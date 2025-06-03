В Смоленске дом украсили проекцией Успенского собора

Александр Новиков: «Изображения будут меняться, их более десяти, и каждое отражает историческую ценность нашего города» Проекция с видами на достопримечательности Смоленска появилась на стене дома 13 по улице Октябрьской революции.
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