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Царьград

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Росатом открыл крупнейший ветропарк России в Дагестане

Росатом открыл крупнейший ветропарк России в Дагестане

В Дагестане введена в эксплуатацию крупнейшая в России Новолакская ветроэлектростанция. Комплекс мощностью 300 МВт запустили глава региона Федор Щукин и директор "Росатом Возобновляемая энергия" Григорий Назаров.

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