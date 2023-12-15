В Петербурге зафиксирована самая высокая доля инвесторов по стране

Доля инвесторов в Санкт-Петербурге и Ленинградской область стала самой высокой по России. К таким выводам пришли аналитики Тинькофф Инвестиции, которые изучили предпочтения инвесторов в разных регионах России с сентября 2022 по сентябрь 2023 года.