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В Петербурге зафиксирована самая высокая доля инвесторов по стране

В Петербурге зафиксирована самая высокая доля инвесторов по стране

Доля инвесторов в Санкт-Петербурге и Ленинградской область стала самой высокой по России. К таким выводам пришли аналитики Тинькофф Инвестиции, которые изучили предпочтения инвесторов в разных регионах России с сентября 2022 по сентябрь 2023 года.

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