Близ Сочи горит танкер

В Чёрном море неподалеку от побережья Кубани горит танкер. Пляжи Сириуса закрыты. Ведется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом, сообщил в соцсетях 6 октября 2026 года, во вторник глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.