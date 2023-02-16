Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Не понял - и не поймешь, гнида ! Даже, если у тебя жена красавица...любимые малыши - сыновья...и куча бабла...Того са...Мамаев о том, что...
  • Поля Русс
    Вот такие мамаевы ....случайно приехали в ДУБАИ....случайно открыли...противно врут...Глядя на таких спортсменов, нач...Мамаев о том, что...
  • Леонид Ла Рошель
    Поттера, того который Гарри заменить на Фрика? Нетфликс постарался, не иначе.«Челси» рассматри...

Хенесс за отмену правила «50+1» в Бундеслиге: «В Англии каждый клуб АПЛ связан с компанией, страной или олигархом. Вот почему они опережают нас»

Ули Хенесс выступил за реформы в немецком футболе.  Почетный президент «Баварии» выступил за отмену правила «50+1».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх