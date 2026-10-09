Минцифры предложило ввести минимальную скорость интернета в квартирах

Минцифры планирует ввести требования к минимальной скорости интернета в многоквартирных домах. Об этом «Коммерсанту» рассказал замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко на форуме «Цифровые решения — 2026».
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