Корнев побил мировой рекорд на 50-метровке баттерфляем на этапе Кубка мира

Россиянин Егор Корнев побил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде.
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