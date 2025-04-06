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“Держитесь крепче”: Трамп выступил с пугающим обращением

“Держитесь крепче”: Трамп выступил с пугающим обращением

Соединенные Штаты ждут трудные времена, но конечный результат будет историческим, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

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Комментарии
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Eduard
Молодец,прекратил кормить мир! Своих долгов хватает!
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12 час.
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