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Почему Россия запретила грузинские вина и причём здесь олигарх Фридман?

Почему Россия запретила грузинские вина и причём здесь олигарх Фридман?

На днях Роспотребнадзор закрыл ввоз в Россию продукции нескольких грузинских виноделен. Под ограничения попали «Тбилвино», «Вайнмен», «Телиани Вели», а также вина и коньяки «Братьев Асканелли».

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