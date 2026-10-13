Почему Россия запретила грузинские вина и причём здесь олигарх Фридман?

На днях Роспотребнадзор закрыл ввоз в Россию продукции нескольких грузинских виноделен. Под ограничения попали «Тбилвино», «Вайнмен», «Телиани Вели», а также вина и коньяки «Братьев Асканелли».
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