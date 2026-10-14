В Россию начали ввозить китайские Rolls-Royce Cullinan

В Россию начали поставлять китайские копии люксового внедорожника Rolls-Royce Cullinan. Об этом сообщил Telegram-канал «Клиент всегда прав».
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