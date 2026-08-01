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Сотни культовых и гоночных машин представили на автомобильном фестивале на ВДНХ

Сотни культовых и гоночных машин представили на автомобильном фестивале на ВДНХ

РЕН ТВ Особенно много машин 1 августа на ВДНХ в Москве, где вместе с культовой классикой представлены концепты и новейшие спорткары, в том числе прототип отечественного бренда, который недавно на гоночной трассе обошел конкурентов от Ferrari и Mercedes.

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