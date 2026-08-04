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Суд признал Бандеру, Шухевича, ОУН* и УПА* пособниками нацистов

Суд признал Бандеру, Шухевича, ОУН* и УПА* пособниками нацистов

Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации, признав лидеров и структуры украинского националистического движения пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны .

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