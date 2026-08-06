Южная Корея показала кадры падения ракеты Илона Маска на Луну

На кадрах отчетливо видны изменения рельефа и выброс грунта в месте удара.Южнокорейское космическое агентство (KASA) опубликовало уникальные кадры последствий падения второй ступени ракеты SpaceX Falcon 9 на поверхность Луны.
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