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Царьград

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Южная Корея показала кадры падения ракеты Илона Маска на Луну

Южная Корея показала кадры падения ракеты Илона Маска на Луну

На кадрах отчетливо видны изменения рельефа и выброс грунта в месте удара.Южнокорейское космическое агентство (KASA) опубликовало уникальные кадры последствий падения второй ступени ракеты SpaceX Falcon 9 на поверхность Луны.

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