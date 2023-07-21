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Взвешивание перед UFC Fight Night 224: Аспинэлл – Тыбура, Мурадов – Барберена

В Лондоне (Великобритания) проходит церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 224. В главном событии вечера пройдет поединок в тяжелом весе между Томом Аспинэллом и Марчином Тыбурой.

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