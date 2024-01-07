«Падал прошлогодний снег»: почему советская цензура хотела запретить этот мультфильм

У создателя «Прошлогоднего снега» Александра Татарского отношения с цензурой всегда были сложными. Еще во время работы над другим известным мультфильмом – «Пластилиновой вороной» – он был вынужден доказывать, что его работа не является вредной и безыдейной.
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