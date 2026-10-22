МИНСК, 22 октября. /ТАСС/. НАТО в 2027 году планирует довести до бригадного уровня восемь многонациональных батальонных тактических групп на "восточном фланге", а также проводит учения с отработкой наступательных сценариев против РФ и Белоруссии.
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