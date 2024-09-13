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Нижегородская правда

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Коллекция «Наличники» от бренда «Нижний 800» стала лауреатом национальной премии «Лучший промышленный дизайн России»

Коллекция «Наличники» от бренда «Нижний 800» стала лауреатом национальной премии «Лучший промышленный дизайн России»

12 сентября в Москве наградили лауреатов национальной премии «Лучший промышленный дизайн России», которая проводится под эгидой Правительства Москвы при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства культуры России.

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