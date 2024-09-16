Нижегородцам рассказали, что делать с запахом гари из-за пожара на полигоне ТБО

Атмосферный воздух в жилом квартале обследуют после пожара на полигоне ТБО в Городецком округе. Работу проведут специалисты регионального Управления Роспотребнадзора и «Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».
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