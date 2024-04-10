Вы только вслушайтесь в это. Если в ближайшие несколько лет, национализации центрального банка не произойдёт, путём отмены колониальных статей конституции, той же статьи 75.
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Вы только вслушайтесь в это. Если в ближайшие несколько лет, национализации центрального банка не произойдёт, путём отмены колониальных статей конституции, той же статьи 75.
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