Официальный трейлер Toaplan Arcade Shoot 'Em Up Collection Vol. 3: Классика аркадных шутеров воз...

Официальный трейлер Toaplan Arcade Shoot 'Em Up Collection Vol. 3: Классика аркадных шутеров возвращаетсяЛюбители классических аркадных стрелялок смогут вновь окунуться в мир увлекательных баталий с Toaplan Arcade Shoot ‘Em Up Collection Vol.
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