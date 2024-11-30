Немецкий депутат призвал Запад предложить России перемирие

Запад должен предложить России перемирие с приостановкой поставок оружия Киеву. Об этом 30 ноября депутат бундестага (парламента ФРГ) от группы Левой партии Грегор Гизи заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
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