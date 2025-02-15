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Царьград

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"Мы мало вписываемся в происходящее в мировом спорте": Роднина не видит ничего плохого в однополых парах на льду

"Мы мало вписываемся в происходящее в мировом спорте": Роднина не видит ничего плохого в однополых парах на льду

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина поддержала создание однополых пар в фигурном катании.

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Вот шалава, а что она тогда с девушкой не каталась?
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21 час.
Ю
Юрий Зубрин
Вот дура и какого хрена её держут в Госдуме эту паскудницу !?
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18 час.
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