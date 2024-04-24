Глава ФБР Рэй: США встревожены риском атаки, аналогичной теракту в «Крокусе»

Федеральное бюро расследований все больше опасается потенциальных атак экстремистских группировок в США, аналогичных теракту в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, заявил директор ФБР Кристофер Рэй.
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