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Нюрнберг для Украины: почему все очень непросто

Нюрнберг для Украины: почему все очень непросто

Выводы, сделанные в предыдущей статье на данную тему: «Удастся ли России остановить возрождение нацизма?» прямо подразумевают, что после разгрома преступного киевского режима должен состояться не просто суд над военными преступниками, выполнявшими его злодейские приказы, но также (и прежде всего) над украинским национализмом, как человеконенавистнической идеологией, абсолютно равнозначной гитлеровскому нацизму.

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