На Кордобе нарушают правила чаще всех игроков РПЛ-2023/24

Опубликованы статистические данные: на ком из футболистов больше всего фолят в чемпионате России. Как сообщает телеграм-канал «Рустат», после 13 туров Премьер-лиги первое место по этому показателю занимает колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.
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