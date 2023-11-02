На Кордобе нарушают правила чаще всех игроков РПЛ-2023/24

Опубликованы статистические данные: на ком из футболистов больше всего фолят в чемпионате России. Как сообщает телеграм-канал «Рустат», после 13 туров Премьер-лиги первое место по этому показателю занимает колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.