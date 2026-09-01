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Рецидивист из Салехарда получил реальный срок за вождение автомобиля без прав

Рецидивист из Салехарда получил реальный срок за вождение автомобиля без прав

В Салехарде злостного нарушителя правил дорожного движения приговорили к реальному лишению свободы. Суд отправил мужчину в колонию строгого режима за езду без прав, сообщила прокуратура ЯНАО.

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