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Как ужесточение правил для фиктивных браков изменит жизнь иностранцев в России

Миграционная политика в России переживает очередной виток трансформации, и на этот раз под прицелом оказались те, кто пытается использовать институт семьи как инструмент для легализации.

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