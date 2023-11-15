В российских школах могут ввести семьеведение в 2024 году

Сейчас эту дисциплину проходят в рамках курса в 40 регионах страны В российских школах может появиться новый обязательный предмет семьеведение, заявила агентству РИА Новости председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.