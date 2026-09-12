Молодой хоккеист ЦСКА Патрихаев вспомнил стычку с Радуловым: «На фамилии не обращаю внимания»

Защитник ЦСКА Иван Патрихаев поделился впечатлениями от выступлений на взрослом уровне.Защитник ЦСКА Иван Патрихаев поделился впечатлениями от выступлений на взрослом уровне.
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