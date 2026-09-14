Сроки открытия станций «Фрунзенская» и «Парка Победы» могут измениться

Открытие станций «Фрунзенская» и «Парка Победы» в Санкт-Петербурге могут перенести. Метрополитен связал риски с сокращением расходов на 2026 год, при этом финансирование работ по «Фрунзенской» частично перенесли на следующий год.
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