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Аргументы недели

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Сроки открытия станций «Фрунзенская» и «Парка Победы» могут измениться

Сроки открытия станций «Фрунзенская» и «Парка Победы» могут измениться

Открытие станций «Фрунзенская» и «Парка Победы» в Санкт-Петербурге могут перенести. Метрополитен связал риски с сокращением расходов на 2026 год, при этом финансирование работ по «Фрунзенской» частично перенесли на следующий год.

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