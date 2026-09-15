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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэйпер досрочно завершил сезон

Экс-четвертая ракетка мира Джек Дрэйпер объявил о досрочном завершении сезона. Ранее он снялся с US Open из-за травмы левой руки.

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