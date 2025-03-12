Украина снова получила доступ к данным американских спутников Maxar Аэрокосмическая компания Maxar Technologies снова открыла доступ для украинских пользователей к своим спутниковым снимкам.
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Украина снова получила доступ к данным американских спутников Maxar Аэрокосмическая компания Maxar Technologies снова открыла доступ для украинских пользователей к своим спутниковым снимкам.
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