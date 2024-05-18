Какие проблемы принесет создание буферного пояса в приграничье России

Выступая в китайском Харбине, президент Путин сделал ряд программных политических заявлений, которые имеют самое прямое отношение к дальнейшему ходу спецоперации на Украине, а значит, и будущему всей России.
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