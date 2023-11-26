Минобороны: Над акваторией Азовского моря сбили две украинские ракеты С-200

Минобороны России сообщает, что над акваторией Азовского моря сбили две украинские ракеты С-200.Минобороны России сообщает об попытке киевского режима атаковать территорию России зенитными ракетами С-200.
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