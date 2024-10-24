Синдром самозванца: почему он возникает и как с ним справиться

Многим знакомы сомнения в своих способностях и компетенции. Возможно, речь идет о синдроме самозванца – довольно распространенном психологическом феномене, обладателю которого часто кажется, что он всех «обманул» либо что ему «просто повезло», и в скором времени об этом все узнают.