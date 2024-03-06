СМИ сообщили о поражении Байдена на праймериз в Американском Самоа

Действующий президент США Джо Байден проиграл «ранее неизвестному» кандидату предпринимателю Джейсону Палмеру по итогам состоявшихся накануне праймериз Демократической партии в Американском Самоа — заморской территории Соединенных Штатов.
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